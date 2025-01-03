الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية الداعمة للسودان للخروج من أزمته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تلقيه اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوغندي يوري موسيفني، الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الإفريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

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