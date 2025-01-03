التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائي بـ 8 آلاف مدرسة لحماية الطلاب من الإدمان

كتب- أحمد الجندي:

كشف تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2024 عن تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة عن أضرار تعاطي المخدرات ،أيضا تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعى الطلاب بخطورة الإدمان في 8000 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،حيث يعتمد البرنامج على بث رسائل مرئية وفيديوهات توعوية عن أضرار تعاطي المخدرة.

كما تم تنفيذ أنشطة توعوية داخل 25 جامعة حكومية و15 جامعة خاصة ،و 62 معهد عالي خاص وحكومي على مستوى الجمهورية ،حيث تم تنفيذ أنشطة متنوعة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ 2707 نشاط متنوع في 942 مركز شباب وأندية رياضية واجتماعية وساحات رياضية على مستوى الجمهورية.

كما ان صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لديه 8 "بيوت التطوع " كمقرات للصندوق في العديد من الجامعات المصرية مثل " حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي والمنصورة " ونفذ الصندوق من خلال بيوت التطوع بالجامعات المصرية 600 فعالية متنوعة " ندوات ، أنشطة رياضية ، أنشطة فنية وثقافية " استهدفت 100 ألف طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، كما تقدم للتطوع أكثر من 2500 طالب وطالبة من مختلف الكليات للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق البالغ عددها 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن ،ويتم إجراء مقابلات شخصية لهم لإعدادهم للعمل التطوعي بالصندوق ،كما شارك الصندوق في تنفيذ أنشطة توعوية داخل 50 معسكرا شبابيا لتوصيل الرسائل التوعوية بطريقة مؤثرة وفعالة ،كما نظم الصندوق 13 معسكرا تدريبيا شارك فيها 1950 قيادة تطوعية جديدة وتأهيلهم للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات ، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب في المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارات المعنية لحماية الشباب والطلاب من الوقوع في براثن الإدمان .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات بالمحافظات المختلفة ،كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الميدانية مثل مبادرة "القرار قرارك " في 787 منشأة وهيئة حكومية واستفاد منها 192 ألف موظف بالمحافظات المختلفة للتوعية بآليات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشار " عثمان" إلى أن التواصل مع الخط الساخن من خلال " 16023" لتلقي الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة كما تم تنفيذ مبادرات توعوية مثل "فكر ولون واكسب" ، ومبادرة "بالألوان هنكافح الدخان" بالحدائق العامة وحديقة الحيوان بالجيزة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة منها الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، مع تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان واستفاد منها أكثر من 15 ألف طفل .

كما تم تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" للسائقين على الطرق السريعة والداخلية والعمال بالمناطق الصناعية ، ومبادرة "خدعوك فقالوا " داخل 860 منشأة عمالية وصناعية ومواقف عمومية واستهدفت 734 ألف مستفيد ،كما تم تنفيذ 212 نشاطا توعويا داخل 66 مؤسسة غير حكومية على مستوى 14 محافظة استهدفت اكثر من 26 الف مستفيد وركزت الأنشطة على توضيح الاثار السلبية للإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة في التركيز ،وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق " 16023" مجانا وفى سرية تامة .

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