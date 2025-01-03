أستاذ علوم سياسية: العالم العربي لم يتعلم من دروس التاريخ

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة، إن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وضعت مجموعة من الاتفاقيات لتنظيم العلاقات الأوربية مع الخارج، مضيفًا أن أمريكا دخلت في حرب أهلية ما بين 1960 و1965 بين الجنوب الزراعي والشمال الصناعي، وكادت أن تتفكك، ولكن أمريكا تعلمت الدرس واستطاعت أن تحافظ على وحدة الأراضي.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العالم العربي لم يتعلم من دروس التاريخ من خلال حسم الحروب الداخلية عن طريق الحوار والتفاهم وإيجاد حد أدنى من التفاهم.

وأوضح، أن العديد من الدول العربية في حالة من الصراع والاقتتال، والوضع في سوريا لم يهدأ، متوقعًا أن يحمل عام 2025 الكثير من المفاجآت في دمشق، في ظل التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى أن العديد من الجماعات المسلحة في دمشق لديها ولاءات خارجية.

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