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المفتي يوضح حكم بناء الكنائس وحق الزوجة المسيحية على المسلم

08:07 م الجمعة 03 يناير 2025

الدكتور نظير عياد

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن بيت العائلة رمانة ميزان الدولة الفاعل في المجتمع، والذي جمع أطياف المجتمع تحت مظلته.

وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد" أن بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني، والمسلم مأمور أن يصل زوجته المسيحية بأهلها المسيحيين ودينها المسيحي.

وأوضح أن الإسلام كفل حقوق للزوجة الكتابية المتزوجة من المسلم، معلقا: رفقا يا من تريدون الفتنة بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين، فعليكم الاطلاع على النقلة النوعية التي قام بها الأزهر وعلماؤه في هذه السياق.

واختتم قائلا: الأزهر والمؤسسات الدينية في مصر تقوم على بيان دين الله وتوضيح أحكامه من خلال إبراز ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية حكم بناء الكنائس بيت العائلة رمانة ميزان الدولة حق الزوجة المسيحية على المسلم برنامج اسأل المفتي
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