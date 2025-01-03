شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 4 يناير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، أن طقس السبت معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتوقعت الهيئة، أنه ستكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق من غرب البلاد "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى غدا السبت

- القاهرة الكبرى : 22 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية : 20 درجة مئوية.

- سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.



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