شيخ الأزهر يوجه بالتكفل بسيدة تحمل ابنها للكلية ذهابًا وعودة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مسئولي المشيخة وبيت الزكاة والصدقات، بسرعة التكفل وتلبية كل احتياجات السيدة زينب الشربيني.

واعتادت الأم زينب الشربيني على حمل ابنها «عبد المنعم» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر فرع دمياط؛ لأداء امتحاناته منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الجامعية، من منزلها إلى مقر دراسته بالكلية؛ حرصًا منها على استكمال دراسته وإجادة القراءة والكتابة، رغم ما يُعانيه من مرض "الجسم الزجاجي" الذي لا يمكنه من التحرك تمامًا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لهذه الأم المثالية بحق، التي ضربت أروع الأمثلة في التمسك بالأمل في الله، وتضحيتها في سبيل الاهتمام بابنها وتعليمه، رغم المحنة الشديدة التي ألمت بهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجزيها خير الجزاء على ما قدَّمته، وأن يجعل كل خطوة خطتها في خدمة ابنها شفيعة لها يوم القيامة.

ووجَّه شيخ الأزهر بتوفير وسيلة تُمكن السيدة زينب من نقل ابنها «عبد المنعم» والتحرك به في سهولة ويسر، وإجراء الفحوصات والإجراءات الطبية كافة اللازمة له، وتحديد موعد له مع السيدة "زينب الشربيني" في مكتبه بمشيخة الأزهر؛ تعبيرًا عن تقديره الكبير لما قامت به من تضحيات تجاه ولدها؛ من أجل حصوله على تعليم جيد، رغم تلك الظروف الصحية الصعبة.

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