ضبط 18 ألف مخالفة تموينية وتحرير 14,265 محضرًا في الجيزة خلال 2024

كتب- محمد أبو بكر:

اطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية الذي يرصد نتائج الحملات التفتيشية خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث أشاد بجهود المديرية بالتعاون مع أحياء ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار أو التعامل بالسلع التموينية بطرق غير قانونية.

نتائج الحملات التموينية

أوضح التقرير، أن حملات المديرية أسفرت عن ضبط 18,179 مخالفة في قطاعات المخابز البلدية والطباقي، والمطاحن، والبدالين التموينيين، والجمعيات الاستهلاكية، ومحطات البنزين، ومستودعات البوتاجاز، والأسواق العامة.

مخالفات المخابز والتموين

بلغ عدد المخالفات المسجلة في قطاع المخابز والمطاحن 14,265 مخالفة، تشمل عدم الالتزام بمواصفات وأوزان الخبز أو التصرف في حصص الدقيق المدعم، فيما تم تحرير 587 محضرًا للجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين بسبب مخالفات تشمل تجميع بطاقات الصرف المدعمة وعدم صرف المقررات التموينية.

مخالفات محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

حررت المديرية 232 محضرًا لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تضمنت التلاعب بالأسعار والتصرف في الحصص التموينية بشكل غير قانوني.

ضبط الأسواق والمحال العامة

شهدت الأسواق العامة تكثيفًا للحملات الرقابية، مما أسفر عن تحرير 3,194 محضرًا لمنشآت مخالفة، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حالات احتكار لرفع الأسعار.

أبرز المضبوطات التموينية

الدقيق والمواد الغذائية: ضبط 5,339 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و668

شيكارة دقيق فاخر، و30 طن أقماح محلية، و46,942 لتر زيت طعام

مجهول المصدر، و33,680 كيلو أرز، و15,765 كيلو مكرونة.

اللحوم والدواجن: ضبط 15,422 كيلو من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، و5360 كيلو أسماك مجمدة، و76 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر.

المواد البترولية والتبغ: ضبط 54,130 لتر سولار، و42,500 لتر بنزين، و993 أسطوانة بوتاجاز منزلي.

استمرار تكثيف الجهود الرقابية

وجّه محافظ الجيزة بضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية لضمان سلامة السلع المتداولة وحماية المواطنين من التلاعب.

وأكد على أهمية مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات قد تضر بالصالح العام.

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