بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب من الجامع الأزهر الشريف.

ويلقي الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، يتلو القرآن القارئ كارم الحريري.

ويُرفع أذان الظهر اليوم الجمعة في تمام الـ 11.59 دقيقة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "فما ظنكم برب العالمين.. صناعة الأمل"، وهو موضوع الخطبة الأولى الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية يختلف لكل محافظة عن الأخرى.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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