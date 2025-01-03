أحرجت مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي.. من هي الإعلامية فيروز مكي؟

كتب - عمرو صالح:

تصدرت كلمات البحث عن مذيعة قناة القاهرة الإخبارية فيروز مكي محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب تصديها لتصريحات مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي ليف لارسون، والتي دافع فيها عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، وذلك خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن المذيعة فيروز مكي:

درست في كلية الطب البشري بجامعة العرب في ليبيا.

اتجهت لدراسة الإعلام في جامعة القاهرة.

بدأت مسيرتها الإعلامية كمراسلة حرب في ليبيا، وعملت مع قناة "الآن" وعدة قنوات عربية أخرى.

شغلت منصب منتجة إعلامية لقناة Fox News الأمريكية في ليبيا.

عملت مع شبكة RAI الإيطالية بمكتب القاهرة.

عملت قارئة للنشرة الإخبارية لقناة DMC، وقدمت نشرات وبرامج عبر قناة إكسترا نيوز.

الجدير بالذكر أن برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، شهد نقاشًا حادًا بين مذيعة البرنامج فيروز مكي ومستشار الحزب الجمهوري الأمريكي خلال حلقته الأخيرة.

حيث قالت المذيعة في حديثها لمستشار الحزب الجمهوري الأمريكي: "لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا في غزة".

وأعربت فيروز عن استيائها من طريقة تبسم وسخرية المستشار الأمريكي، قائلة: "أنت تبتسم في كل مرة أتحدث فيها عن أطفال ونساء غزة. أتمنى أن تتوقف عن ذلك، لأنك بالتأكيد لن تبتسم إذا تحدثت عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت الأطفال الأمريكيون".

الأمر الذي أثار غضب المستشار الأمريكي، طالبًا منها التوقف عن توجيه الانتقادات، لكن فيروز لم تتراجع، وأكملت حديثها قائلة: "لا تأمرني بالتوقف، أنت الآن على شاشة قناة مصرية عربية ولن نقبل السخرية من أطفالنا في غزة، احترم الأزمة التي نتحدث عنها".

الأمر الذي لقي تأييدًا كبيرًا لها من قبل المتابعين والمشاهدين، معتبرين أنها عبرت عما تحمله نفوسهم تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.