شيخ الأزهر يطلب مقابلة الوالدة التي تحمل إبنها إلى كليته

كتب- حسن مرسي:

استجاب شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب لحالة الشاب عبد المنعم الذي تحمله والدته زينب الشربيني على كتفها لتوصيله إلى كليته بدمياط وطلب مقابلتها ووجه بتوفير كافة السبل لنقل الشاب من وإلى مقر الكلية

جاء ذلك حلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر عبر فضائية "mbc مصر"، حيث روت السيدة زينب الشربيني تفاصيل مرض ابنها قائلة: "ابني مريض بالجسم الزجاجي وأجرى أكثر من عملية وكنت احمله يومياً على كتفي اثناء ذهابه لكليته في دمياط".

وأضافت الشربيني: "في ناس كانت بتشجعني لما بتشوفني شايلة ابني، وناس تانية بتسألني إنتي بتعمليه ليه؟"، مضيفة: "ابني عبد المنعم بيدرس في كلية الدراسات الإسلامية، كنت عايزة أعلمه برغم ظروفه الصحية".