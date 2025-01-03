نشرة التوك شو| مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري وتمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال العامة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري: لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا بغزة

أحرجت الإعلامية فيروز مكي، خلال حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، مستشار الحزب الجمهوري ليف لارسون بقولها: "لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا في غزة".

في سياق النقاش، دافع لارسون عن الاحتلال الإسرائيلي، مدعيًا أن جميع الجرائم المرتكبة تهدف إلى الدفاع عن النفس. وقد تساءل: "هل جرى إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل من قواعد عسكرية؟ أم تم إطلاقها من بعض المناطق العامة التي تعتبر غير قتالية؟".

عضو بالأعلى للشؤون الإسلامية: الجماعات الدينية حولت الإسلام إلى إيديولوجية متطرفة

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خطورة الجماعات تكمن في تفسيرها المغلوط للفهم الإسلامي، إذ أن هذا الفهم يشكل تهديدًا كبيرًا للإسلام ذاته.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هذه الجماعات تحاول اختزال الرسالة الإسلامية التي أُرسلت لإصلاح حال البشرية جمعاء، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" الرسالة الإسلامية رسالة عالمية بطبيعتها، وقد جاءت لتكون وسطية وموضوعية، تنطلق من التواصل والتعايش مع الجميع.

خبير أمن معلومات: 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين مهربة

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات عن أسباب إقرار الدولة تطبيق ضرائب على التليفونات الحديثة الواردة من الخارج.

وأكد تامر محمد خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أن الدولة وجدت أن 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين دخلت عن طريق التهريب.

هل يسدد المواطن رسومًا إضافية على الفحص والمعاينة بطلبات التصالح؟

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وعلق السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد قائلا: بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح ما يجعل طلبه مرفوض، معلقا: الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، و30/6/2026 ستكون مصر كاملة محدثة الأحوزة العمرانية.

السجيني: تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال العامة حتى 2026

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80% من المحال العامة كانت تعمل بدون ترخيص تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.

أوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أن هذه الظاهرة استمرت لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى وجود مخالفات هندسية في العديد من العمارات، سواء من البداية أو نتيجة لمخالفات في عدد الطوابق.

خبير يُحذر من وضع البيانات الخاصة على الموبايل

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن الدولة المصرية افتتحت نظام الحوسبة السحابية الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويحتوي على أنظمة حديثة تساعد على اكتشاف الاحتيال من خلال استخدام أنظمة الذكاء الصناعي.

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن هناك سابقًا كبيرًا ما بين الهاكرز والمتخصص في مجال التقنية، فالهاكرز يستخدم الذكاء الصناعي لتطوير أدواته واختراق البيانات، والمبرمج المتخصص يستخدم الذكاء الصناعي لتفعيل حماية البيانات بصورة أكبر.

متحدث الزراعة يكشف أهمية صندوق التكافل الزراعي للفلاحين

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن صندوق التكافل الزراعي يعمل كحلقة وصل بين الفلاح المصري والجمعيات الزراعية وشركات التأمين، بهدف تحقيق التكامل في المنظومة الزراعية وتعزيز استدامتها، ومن خلال هذا النهج الشامل، يُتوقع أن يسهم الصندوق في تحسين حياة الفلاحين ودفع عجلة الإنتاج الزراعي نحو مستويات أفضل.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح الدكتور القرش أن وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الدولة المصرية، حرصت على توفير آليات تحمي الفلاحين من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة، ومن بين هذه الآليات، جاءت الزراعة التعاقدية التي أُنشئ لها مركز متخصص، يتيح توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر وتحقيق استقرار أكبر في أنشطتهم الزراعية.