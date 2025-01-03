الإعلامية ياسمين الخطيب توضح حقيقة زواجها.. وترد على الشائعات



وجهت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب رسالة شكر لجمهورها ومحبيها الذين قدموا لها التهاني بمناسبة زواجها الأخير، كما حرصت على توضيح بعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، بعد انتشار شائعات متعددة حول الزواج.

أكدت الخطيب، في منشور عبر حساباتها الرسمية، أن زوجها ليس متزوجًا من أخرى كما أشاع البعض، وأن زواجهما ليس سريًا. وأوضحت أن عدم الكشف عن صور زوجها كان بناءً على رغبته الشخصية، مشيرةً إلى أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ويشعر بالانزعاج من الصخب المصاحب للحياة العامة.

واختتمت الإعلامية رسالتها بالتأكيد على احترامها لهذه الرغبة، مشددةً على أن قرار إخفاء صورة زوجها يأتي من منطلق احترام خصوصيته.

هذه التصريحات لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها الذي أعرب عن دعمه لها وتفهمه لرغبة الزوج في الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن أجواء الإعلام.