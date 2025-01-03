استشاري تغذية: ليس كل زبدة فول سوداني أو شوكولاتة سائلة جيدة

كتب- حسن مرسي:

وجه الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، نصيحة هامة للأمهات بشأن اختيار الأطعمة التي تقدمها لأبنائهن، خاصة فيما يتعلق بالساندوتشات التي تحتوي على زبدة الفول السوداني أو الشوكولاتة السائلة.

وخلال حوار مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أشار الدكتور عماد إلى أن ليس كل منتج من هذه المواد يعتبر صحيًا.

وقال: "ليس كل زبدة فول سوداني أو شوكولاتة سائلة جيدة؛ يجب أن نكون حذرين في اختياراتنا، لأن بعض المنتجات قد تحتوي على مكونات غير صحية".

وفيما يخص زبدة الفول السوداني، أوضح أنه إذا كانت الزبدة مفصولة عن الزيت، فهذا يعني أنها جيدة.

أما إذا كانت الزبدة قد ذابت بالكامل وتحتوي على زيت نخيل أو زيوت مهدرجة، فهذا يشير إلى منتج غير جيد.

كما تناول الشوكولاتة السائلة، حيث أكد على أهمية قراءة المكونات المدونة على العبوة، موضحًا "في معظم الأحيان، تكون المكونات مرتبة حسب تركيزها. فإذا كان السكر هو المكون الأول، فهذا يعني أن نسبة السكر في المنتج مرتفعة.

وإذا كانت الشوكولاتة تحتوي على زيت نخيل أو نسبة كبيرة من السكر دون مكونات أخرى مفيدة مثل البندق، فهذا يعني أن المنتج ليس الخيار الأمثل".

وأضاف: "من الضروري قراءة مكونات المنتجات جيدًا والتأكد من أنها تحتوي على مواد صحية.

كما يجب الانتباه إلى التحذيرات المرفقة على المنتجات، مثل الملصقات التحذيرية الموجودة على اللحوم أو البيض، فهي ليست مجرد معلومات إضافية، بل تحذيرات حقيقية يجب أخذها بعين الاعتبار".

ودعا الأمهات إلى التأكد من أن الأطعمة التي يقدمونها لأطفالهم لا تحتوي على مكونات ضارة، مشيرًا إلى أن الاختيارات الصحية هي السبيل لضمان صحة جيدة للأطفال.

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