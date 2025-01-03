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برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 8 يناير.

وتوقعات الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

السبت 4 يناير

أمطار خفيفة مساء على مناطق من غرب البلاد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأحد والإثنين

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الثلاثاء والأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد طقس مائل للبرودة الطقس شبورة مائية
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