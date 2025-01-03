نقيب الأشراف: تعديلات "الأوقاف" على موضوعات خطبة الجمعة نقلة نوعية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بالتعديلات التي أجراها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على موضوعات خطبة الجمعة، لتصير خطبة موحدة لجميع المحافظات وأخرى مناسبة لظروف كل محافظة، مؤكدا أنها تنم عن رؤية ثاقبة تعي تماما متطلبات المرحلة الحالية وطرق مواجهتها بمنهج إسلامي عصري.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن تحديد موضوع خطبة مختلف لكل محافظة وتناول التحديات التي تواجهها والتعامل معها بفكر مستنير وواعي وواقعي هو تطبيق لفقه الواقع الذي يهتم بأحوال الناس وشئونهم، ويعد نقلة نوعية وخطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الديني، وأول طرق مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الشعب المصري والتوعية بها ومن ثم العمل على حلها.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي يعيشه الناس هو من صميم تجديد الخطاب الديني الذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحمله على عاتقه منذ توليه مهام منصبه.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ومؤسسات الدولية لتحديد موضوعات خطبة الجمعة وتناول التحديات التي تواجه أبناء الشعب المصري من خلالها، ما يؤدي في النهاية إلى تقديم خطاب ديني وسطي يعالج القضايا الفكرية والمجتمعية.

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