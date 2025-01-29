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“ألف ليلة وليلة”.. 10 قصص بـ 60 جنيهًا في معرض الكتاب

11:35 م الأربعاء 29 يناير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم دار النهار للنشر والتوزيع لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب عرضًا مميزًا على مجموعة من قصص “ألف ليلة وليلة”، حيث تتوفر 10 قصص بسعر 60 جنيهًا فقط.

وتُعد “ألف ليلة وليلة” من أكثر القصص المحبوبة لدى الجماهير، لما تحتويه من حكايات شيقة وشخصيات أسطورية تجمع بين الخيال والإثارة والمغامرة.

ويتيح هذا العرض فرصة مميزة لمحبي الأدب الكلاسيكي للاستمتاع بهذه الحكايات الخالدة بأسعار في متناول الجميع.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب دار النهار للنشر والتوزيع قصص ألف ليلة وليلة 10 قصص بـ 60 جنيهً في معرض الكتاب
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