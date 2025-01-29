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موعد رد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025

11:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

الحج السياحي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء عملية استرداد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي لعام 2025 اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ويشمل هذا الاسترداد نحو 27 ألف شخص لم يفوزوا في قرعة الحج السياحي لهذا العام.

قيمة المبالغ المستردة حسب البرنامج

وأضاف "وحيد" في تصريحات لمصراوي، أن المبلغ الذي سيتم استرداده يختلف وفقًا لنوع البرنامج الذي تقدم إليه المواطن، إذ يحصل المتقدمون لبرامج الحج الاقتصادي (البري أو الاقتصادي طيران) على مبلغ 30 ألف جنيه، بينما يتم استرداد 80 ألف جنيه للمتقدمين إلى برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم.

انتظار إعلان بنك مصر عن موعد بدء الصرف

وأضاف أن عملية استرداد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 ستتم من خلال فروع بنك مصر المنتشرة في القاهرة والمحافظات.

التواصل مع غير الفائزين في القرعة

أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن شركات السياحة ستقوم بالتواصل مع جميع الأشخاص الذين لم يفوزوا في القرعة لإبلاغهم بضرورة مراجعة فروع بنك مصر لاسترداد المبالغ المدفوعة عند التقديم.

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