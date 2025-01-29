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الحكومة توافق على تمديد مشروع سامسونج لتصنيع الهواتف المحمولة في بني سويف

10:45 م الأربعاء 29 يناير 2025

مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وجاءت أبرز القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.

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مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سامسونج الكترونيكس مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة بني سويف
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