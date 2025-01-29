برلماني: رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين "أبلغ رد للجميع"

كتب - نشأت علي:

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفضه ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيده أن ما يحدث لهم ظلم لن تشارك فيه مصر، هي أبلغ رد على مزاعم البعض بشأن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مصر لديها ثوابت ومحددات واضحة وراسخة عبر التاريخ، ولن تقبل أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية، مهما كان الثمن.

وأضاف الجبلاوي أن ملايين المصريين يقفون خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين أو تركهم لأرضهم دون وجه حق، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني قدّم آلاف الأرواح فداءً لأرضه، ولن يفرط في شبر واحد منها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر هو قضية تمس الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الرئيس السيسي أكد، خلال تصريحاته، أنه لا تهاون ولا تسامح في القضايا المتعلقة بالأمن القومي للبلاد.

وشدد الجبلاوي على أن مصر ما زالت تسعى جاهدة للتوسط من أجل تحقيق حياة عادلة للشعب الفلسطيني، ونشر السلام القائم على حل الدولتين، موضحًا أن لمصر دورًا تاريخيًا في وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وتسهيل عودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال.