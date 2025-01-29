الجيزة تضبط أكثر من 1000 كيلو من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع حي جنوب الجيزة لضبط المخالفات التي تضر بصحة المواطنين.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على تفاصيل الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد أماكن تداول وتخزين اللحوم ومصنعاتها في حي جنوب الجيزة.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والكبدة المنتهية الصلاحية

أسفرت الحملة، عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة مقدارها 1035 كيلو جرام، حيث تم العثور على كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم وقلب ودهون وعجين حواوشي مجهول المصدر، وتم التحفظ على هذه المضبوطات ونقلها إلى أحد الثلاجات تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف محافظ الجيزة، في إطار اهتمامه المستمر بحماية صحة المواطنين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمواصلة الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق والمخازن لضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان صحة السلع المطروحة في الأسواق.

من جانبه، أشار السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة من الحملات الرقابية التي تهدف إلى تحقيق السيطرة التموينية على الأسواق وضمان عدم تضرر المواطنين.

وذكر "البلاسي"، أن الحملة تمت تحت إشراف الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، وبمشاركة محيي إسماعيل وسلطان النجار، بالإضافة إلى مفتشي الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة ومديرية الطب البيطري.

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