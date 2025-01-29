هل تنخفض أسعار الكتاكيت والبيض بعد فتح باب الاستيراد؟.. الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن مدى تأثير فتح باب الاستيراد للكتاكيت والبيض أمام المربين والمنتجين على أسعارها بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم، خلال تصريحاته لمصراوي، إن قرار فتح باب الاستيراد للكتاكيت أمام المربين جاء في إطار العمل على ضبط الأسواق والسيطرة على أسعارها، خاصة مع حلول شهر رمضان، الذي تشهد فيه الأسواق إقبالًا من قبل المواطنين.

وأوضح إبراهيم أن استيراد الكتاكيت وبيض المائدة سيكون له تأثير إيجابي على أسعارها بالأسواق، حيث إنه من المتوقع أن تشهد تراجعًا خلال شهر من الآن، نظرًا لأن دورة تربية الدواجن قصيرة وليست طويلة.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثروة الداجنة، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل تلبية احتياجات السوق منها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكانت وزارة الزراعة قد قررت السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ يسمح موقفها الوبائي بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات أداء متميزة وإنتاجية عالية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم داخل البورصة: 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البيضاء «قطعان» اليوم داخل البورصة: 40 جنيهًا.

وسجلت أسعار تسليم أرض المزرعة للبيض الأبيض 160 جنيهًا، والبيض الأحمر 170 جنيهًا أيضًا.