دفاع النواب: رفض السيسي تهجير الفلسطينيين درس للتاريخ في العزة والكرامة والشرف

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض ترحيل وتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن السيسي قائد وزعيم عربي مخلص، حمى القضية الفلسطينية في أحلك الظروف، وأنه متمسك بثوابت الدولة المصرية وعازم على الوصول بها إلى بر الأمان.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن كلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية مع الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، هي دستور ومنهج الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وأن تمسك السيسي بهذه الثوابت تأكيد على أن "أم الدنيا" مصر هي قلب العروبة النابض، وأن رئيسها لا يساوم ولا يتاجر بثوابت الأمن القومي المصري مهما كلفه الأمر.

وشدد المصري على أن السيسي أعطى درسًا في العزة والكرامة والشرف، وحفر اسمه في سجلات التاريخ كزعيم وطني شجاع يتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف.

ودعا وكيل دفاع النواب الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى الاستمرار في التعاون مع الدولة المصرية ورئيسها، الركن الحصين لاستقرار هذه المنطقة، من خلال آليات مشتركة تهدف إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والعمل على إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.