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الرئيس الكيني يشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

09:38 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس ويليام روتو

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كتب- عمرو صالح:

أعرب الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن سعادته بزيارته اليوم، الأربعاء، إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقة القوية بين مصر وكينيا وما يجمعهما من تعاون مشترك.

وأضاف روتو، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بقصر الاتحادية على هامش زيارته لمصر، قائلًا: "وقعنا عددًا من مذكرات التفاهم بين مصر وكينيا في مختلف المجالات بهدف التنمية، ولكن يجب أن يتحقق الاستقرار الإقليمي بالمنطقة لضمان تنفيذها"، مشيدًا بالدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

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