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عبدالمنعم سعيد لمصراوي: اللجان الاستشارية للحكومة تضع "خارطة شاملة" لتجاوز التحديات

09:36 م الأربعاء 29 يناير 2025

الدكتور عبدالمنعم سعيد

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشئون السياسية، إحدى اللجان الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرًا، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان أمس الثلاثاء.

وقال سعيد في تصريحات لمصراوي إن قرار تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة للتواصل مع كافة أطياف المجتمع، والتي تهدف إلى وضع خارطة شاملة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المرحلة الحالية، والتي من شأنها أن ترفع المستوى المعيشي للمواطن.

وأشار سعيد إلى أن التحدي الأكبر، الذي دارت بشأنه المناقشات أمس، هو الشق الاقتصادي، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، واحتياجًا كبيرًا للعملة الصعبة، وحاجة ملحة لحركة قوية للقطاع الخاص، "فكان لا بد من وجود حوار مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما تم أمس".

ولفت سعيد إلى أن مشروع رأس الحكمة كان عملية إنقاذ ناجحة للاقتصاد المصري، بعد أن كانت الفجوة الدولارية قد اتسعت بشكل كبير.

وعند سؤاله عن آلية تنفيذ توصيات الجلسات المقرر انعقادها بين الحكومة واللجان الاستشارية، قال سعيد: "من المقرر أن يتم عقد الاجتماع بشكل شهري".

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعًا موسعًا مع اللجان الاستشارية التي صدر قرار بتشكيلها بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

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الدكتور عبدالمنعم سعيد خارطة شاملة لتجاوز التحديات اللجان الاستشارية مجلس الشيوخ
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