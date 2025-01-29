حدث في 8 ساعات| رسائل السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين ومسابقة لتعيين 40 ألف معلم بالأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تردد حول قضية تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مشيرًا إلى ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، والإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد حول قضية تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

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رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

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الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين (ذكور/ إناث) خريجى الجامعات ( الحكومية والخاصة) الحاصلين على (البكالوريوس/ الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة إبريل 2025 .

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مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، طبيعة علاقته بأسرته خاصة والدته، والرسالة التي نقلتها له بعد أن تولى منصبه يوم 13 أغسطس الماضي، خلفا للدكتور شوقي علام.

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الزراعة: فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشىء موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

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500 فرصة عمل متاحة بالشرقية للذكور والإناث برواتب مجزية ومواصلات.. خطوات التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير 500 فرصة عمل في شركة "فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية" في محافظة الشرقية، مع تقديم مميزات عديدة للمتقدمين.

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تحذير من تشغيلات "مجهولة المصدر" لفيتامين سي ودواء كحة.. هكذا تكتشفها؟

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من تشغيلات "مجهولة المصدر" لبعض الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

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