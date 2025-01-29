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مدبولي: كشف بترولي جديد في خليج السويس يمهد لمزيد من الاكتشافات

08:34 م الأربعاء 29 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك كشفًا جديدًا للزيت الخام في خليج السويس، حيث تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول، مما يفتح آفاقًا لمزيد من الاكتشافات بهذه المنطقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، منطقة خليج السويس كانت تُعرف بوجود آبار متقادمة، وكان يُعتقد أن إنتاجها قد بلغ مرحلة التراجع النهائي، إلا أن هذا الكشف الجديد يشير إلى احتمالية وجود آبار إضافية، مما يعزز الأمل في تحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

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