مدبولي: كشف بترولي جديد في خليج السويس يمهد لمزيد من الاكتشافات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك كشفًا جديدًا للزيت الخام في خليج السويس، حيث تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول، مما يفتح آفاقًا لمزيد من الاكتشافات بهذه المنطقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، منطقة خليج السويس كانت تُعرف بوجود آبار متقادمة، وكان يُعتقد أن إنتاجها قد بلغ مرحلة التراجع النهائي، إلا أن هذا الكشف الجديد يشير إلى احتمالية وجود آبار إضافية، مما يعزز الأمل في تحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي