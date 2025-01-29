مدبولي: الحكومة حريصة على إنجاح مبادرة "اللجان الاستشارية" لتحقيق طفرة تنموية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لقاءً مطولًا جرى أمس مع أعضاء اللجان الاستشارية، حيث تم عرض التصور الخاص بآلية عمل هذه اللجان، والتي ستبدأ نشاطها رسميًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن الحكومة حريصة على إنجاح هذه المبادرة والتجربة، لما ستحققه من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق الطفرة التنموية الاقتصادية المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتحدث عن أهداف بعيدة المدى، وإنما عن مستهدفات واضحة سيتم تحقيقها خلال عامي 2025 و2026، بحيث يكون هناك توافق على هذه الأهداف بين الحكومة والقطاع الخاص، مع العمل المشترك لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة قانون مراكز المال والأعمال، لافتًا إلى أن هذا القانون شديد الأهمية، إذ نجحت العديد من الدول في جذب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء هذه المراكز، مما جعلها مقرات رئيسية للعديد من الشركات العالمية، وأسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات.

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