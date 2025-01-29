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مدبولي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين قريبًا

08:25 م الأربعاء 29 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء على صياغة برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج لا يزال قيد الصياغة، وبعد الانتهاء من وضع التصور النهائي سيتم عرضه على الرئيس للاطلاع على حجمه وتفاصيله، مؤكدًا: "إن شاء الله نعلن قريبًا عن ملامح حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين".

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