مدبولي: التعاون مع البنك الدولي يسير بصورة جيدة ونناقش المشروعات المستقبلية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في سياق الاتفاقيات المهمة في الشراكة بين مصر والدول المتقدمة كان هناك توقيعًا لاتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث أكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع سويسرا وتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أنه على هامش المنتدى، تم عقد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم مناقشة جميع برامج البنك في مصر والرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته في مصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك أيضًا لقاء مع رئيسة البنك الدولي، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة في إطار التعاون بين مصر والبنك الدولي، قائلًا:"اللقاءات كانت مثمرة ومبنية على التعاون المشترك بين مصر وهذه المؤسسات الدولية، وأنه تم مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذ في مصر".

وتحدث رئيس الحكومة، عن اللقاء الذي جمعه بالشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا السياسية، خاصةً شراكة مصر مع قطر في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتم التباحث في مشروعات الاستثمار المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا المجال.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان