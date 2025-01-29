مدبولي: عودة حفار حقل ظهر للعمل ومتوقع زيادة الإنتاج العامين القادمين

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى دافوس كان منصة هامة للنقاشات السياسية والاقتصادية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الجانب السياسي كان له حضور قوي رغم الطابع الاقتصادي للمنتدى.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكثير من النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي حضرها مع رؤساء وزراء وجمهوريات وقيادات تنفيذية تناولت الشأن العالمي، خاصة بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتأثير هذا التغيير على العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الشأن الفلسطيني وما يحدث في غزة، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في سوريا، كان محورًا رئيسيًا للاهتمام العالمي في المنتدى، مؤكدًا أن الزعماء الذين قابلهم من مستشار دولة النمسا ورئيس وزراء كرواتيا وعدد من القيادات الدولية أظهروا أن المواقف التي تتخذها مصر في الشرق الأوسط تحظى بتقدير كامل، مؤكدًا حكمة الإدارة السياسية المصرية في إدارة هذه الملفات وسط عالم ومنطقة مضطربة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العديد من الشركات العالمية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استثماراتها في مصر خلال المنتدى، موضحًا أنه تم مناقشة عدة مواضيع مهمة مع شركات كبرى مثل "ديمي البلجيكية" في قطاع الطاقة، "سيمنز الألمانية"، "يارا كلين الأمونيا النرويجية"، و"أكوا باور"، إضافة إلى مجموعة "فلفو" للسيارات التي ناقشت تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر.

وأشار إلى أن شركة "ميرسك" للشحن ناقشت رؤيتها لإعادة تحفيز التجارة عبر قناة السويس في الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد مدبولي أن رئيس مجلس إدارة شركة "إيني الإيطالية" أكد عودة الحفار الخاص بحقل ظهر إلى العمل، حيث بدأ بالفعل أعماله التجهيزية لإعادة الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في العمليات سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز خلال العامين القادمين، متوقعًا أن تعود مصر إلى تصدير الغاز في الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر منذ اللحظة الأولى وعلى مدار 15 شهر كانت تبذل جهودًا مضنية لتحقيق هذا الأمر، قائلًا:"الحمدلله ربنا وفقنا لهذا الأمر".

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