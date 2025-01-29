مدبولي: موقف مصر ثابت في دعم الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم على حدود 67

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موضوع الساعة في مصر وداخل منتدى "دافوس العالمي" هو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن ذلك كان موضع تقدير شديد من الأوساط العالمية وإشادة بجهود مصر مع شقيقتها قطر والولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر.

وأكد أن مصر منذ اللحظة الأولى وعلى مدار 15 شهر كانت تبذل جهودًا مضنية لتحقيق هذا الأمر، قائلًا:"الحمدلله ربنا وفقنا لهذا الأمر".

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى للتطبيق، فإن مصر شرعت في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وانطلقت خلال هذا الاسبوع واحدة من القوافل المهمة من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة وكانت أكثر من 305 شاحنة تحمل أكثر من 4 آلاف طنًا من المساعدات المختلفة، وهذا جزء يسير فقط من الحجم الكبير من المساعدات التي ادخلناها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، قائلًا:"هذا الموقف أشار إليه رئيس الجمهورية في أكثر من موضع، وكلنا استمعنا إلى تصريحاته مع رئيس جمهورية كينيا اليوم، حيث وضح موقف مصر الثابت تمامًا من هذا الأمر والقضية الفلسطينية، ووقف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967"، مؤكدًا أنها ثوابت الموقف المصري.

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