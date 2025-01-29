تأكيدًا لمصراوي.. صرف تعويضات للحجاج المتضررين في موسم 2024

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء صرف تعويضات مالية لأكثر من 4 آلاف حاج من حجاج المستوى الاقتصادي، بسبب تدني مستوى الوجبات المقدمة لهم في مشعر منى خلال موسم الحج 2025 (1445 هجريًا).

صرف تعويضات مالية لحجاج المستوى الاقتصادي 2024

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعويضات نتيجة تقديم خدمات غذائية غير ملائمة من قبل إحدى الشركات المسؤولة عن الإعاشة بموسم الحج السابق 2024.

قيمة التعويضات وطريقة صرفها

وأوضح "وحيد"، أن التعويض المخصص لكل حاج بلغ 400 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 5248 جنيهًا مصريًا.

وأشار إلى أن العديد من الحجاج بدأوا بالفعل في استلام مستحقاتهم المالية من خلال فروع بنك مصر المنتشرة في القاهرة والمحافظات، حيث يتم الصرف بالجنيه المصري.

متابعة اللجان المشتركة للأزمة

وأضاف "وحيد" أن اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بالتنسيق بين وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة، ووزارة الحج السعودية، أظهرت تقارير المتابعة لديها وجود قصور في تقديم الوجبات داخل أحد المخيمات المخصصة لحجاج المستوى الاقتصادي.

يذكر أنه في يونيو 2024، كان موقع "مصراوي" نشر تقريرًا حول بحث اللجنة العليا للحج قضية تعويض الحجاج عن أزمة المخيمات.



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