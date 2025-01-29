وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض، المملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل عالميًا.

مصر تشارك في تعزيز حلول مبتكرة لتطوير أسواق العمل

وخلال كلمته، أشار "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، إلى أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تلبي احتياجات أسواق العمل وتعزز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة التحديات.

وتحدث الوزير جبران عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية، وتطرق إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأشار الوزير جبران إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

المؤتمر منصة رائدة لدعم أبحاث أسواق العمل وتحفيز الحوار العالمي

وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.

وتم التعاون العلمي مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي للخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير أسواق العمل العالمية، ومن بين التوصيات التي تم مناقشتها: إعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وتعزيز فعالية سوق العمل في المستقبل من خلال الوظائف المبنية على المهارات.

كما تم بحث تحديات الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية التي تمكنهم من المساهمة في الحراك الاقتصادي، إلى جانب دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب ودعم نموها والتحول الرقمي وتوفير وظائف أكثر إنتاجية في إطار التكامل والتعاون العربي المشترك.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي