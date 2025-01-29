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بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي

05:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، ويعقبه مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أكد أمس الثلاثاء، على أهمية عقد اجتماعات دورية شهرية مع اللجان الاستشارية المختصة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيشمل الوزراء المعنيين لمناقشة مستجدات الأعمال.

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الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة رئيس مجلس الوزراء اللجان الاستشارية المختصة
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