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الرئيس السيسي: عازمون على العمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام بالمنطقة

04:04 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو" اليوم الأربعاء: "نرى أن ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس السيسي أن "هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما".

وقال الرئيس إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

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