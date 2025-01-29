إعلان

الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

03:37 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو"، أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وأضاف: "لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري"، مشددا على عزم مصر العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

ومضى قائلًا إن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين مقترح ترامب لتهجير غزة مؤتمر صحفي ويليام روتو القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي