الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو"، أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وأضاف: "لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري"، مشددا على عزم مصر العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

ومضى قائلًا إن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك.