نائب وزير الصحة تتفقد مركز الرعاية الصحية بالعمرانية: يجب تعزيز خدمات المشورة الأسرية

كتب - أحمد جمعة

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اليوم الأربعاء، مركز الرعاية الصحية الأولية بالعمرانية بمحافظة الجيزة، ضمن المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مع دعم دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة عبلة الألفي تفقدت غرفة صرف الألبان، واطلعت على سجلات الحالات، مشددةً على ضرورة التعاون مع مقدمي المشورة الأسرية لتوعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية السليمة.

كما تفقدت غرفة فحص المقبلين على الزواج، حيث استمعت إلى آراء المستفيدين من الخدمة حول سهولة إجراء التحاليل وتلقي مشورة ما قبل الزواج، وأوصت بتوجيه جميع المترددين إلى غرفة المشورة الأسرية لضمان حصولهم على الإرشادات اللازمة، وفقًا للمسار المحدد بالمركز.

خلال جولتها، التقت نائب الوزير بمقدمي الخدمة في عيادة رعاية الطفولة والأمومة، مشددةً على أهمية دقة تسجيل بيانات السيدات الحوامل، خصوصًا اللاتي يعانين من الأنيميا وانخفاض نسبة الهيموجلوبين، وأوصت بضرورة وصف الحديد وحمض الفوليك لهن، مع إعداد سجل لمتابعة حالتهن خلال الزيارات التالية، حفاظًا على صحتهن وصحة أطفالهن، وللوقاية من مضاعفات الأنيميا.