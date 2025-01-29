وزير التموين يبحث التعاون مع شركة "طلبات مارت" في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

كتب - محمد سامي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سكينة، مدير عام "طلبات مارت مصر"، ومها صالح، مدير الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، ونور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الأطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة

جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، واستخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات؛ منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز الشراكات بين القطاعَين العام والخاص؛ بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.