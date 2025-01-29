تحذير من تشغيلات "مجهولة المصدر" لفيتامين سي ودواء كحة.. هكذا تكتشفها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من تشغيلات "مجهولة المصدر" لبعض الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

وحذرت هيئة الدواء في خطاب توعوي، من التشغيلة رقم "04230011" لدواء "Vitacid C 1 GM 12 EFF.TAB".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

والمستحضر هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين C، يستخدم لدعم الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد وتقليل شدتها، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام.

كما أصدرت هيئة الدواء المصرية خطابا توعوياً للتحذير من عبوات "غير مطابقة" من مستحضري "VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC" و"FLUPEDAL".

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي لاحتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، على الرغم أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

دواء Flupedal يُستخدم عادة لعلاج السعال واضطرابات الجهاز التنفسي، حيث يحتوي على فلوبيتازين (Flupirtine) أو مواد مضادة للسعال تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي.

أما VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC هو دواء مضاد للديدان واسع الطيف يُستخدم لعلاج العدوى الطفيلية التي تسببها الديدان المعوية.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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