تركيب 160 ألف عداد مسبق الدفع في 5 محافظات خلال 6 أشهر

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تركيب ١٦٠ ألف عداد كودي في خمس محافظات في فترة زمنية بلغت ستة أشهر، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث شبكات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شمعة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو تحسين جودة الخدمة الكهربائية، وتقليل الفاقد في الطاقة، وتعزيز نظام التحصيل الإلكتروني؛ مما يُسهم في تحقيق الشفافية وكفاءة إدارة موارد الكهرباء.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأن عملية تركيب العدادات الكودية تضمنت محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المنفذة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد شمعة أن العدادات الكودية تعد جزءًا من مشروع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة للمواطنين.

ويُعتبر هذا الإنجاز، حسب شمعة، جزءًا من جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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