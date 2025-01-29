500 فرصة عمل متاحة بالشرقية للذكور والإناث برواتب مجزية ومواصلات.. خطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير 500 فرصة عمل في شركة "فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية" في محافظة الشرقية، مع تقديم مميزات عديدة للمتقدمين.

مميزات فرص العمل المتاحة

وتشمل فرص العمل المتاحة، عددًا من التخصصات المختلفة، وتكون مميزاتها كما يلي:

- تأمين صحي واجتماعي

- سكن للمغتربين

- مواصلات خاصة للشركة

- العمل 4 أيام في الأسبوع لمدة 12 ساعة، و2 يوم لمدة 9 ساعات

- يوم الجمعة إجازة

- تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث تكون الرواتب 6800 شهريًا.

الوظائف المطلوبة

400 عامل إنتاج: من 18 إلى 35 عامًا، ذكور وإناث

50 عامل مخازن: من 18 إلى 35 عامًا

50 مراقب أمن: من 18 إلى 40 عامًا

الأوراق المطلوبة لفرص العمل

6- صور شخصية

- أصل شهادة الميلاد وشهادة الجيش

- أصل شهادة المؤهل (الدبلوم)

- صورة بطاقة شخصية سارية

- برنت تأميني

- كعب عمل ساري

- فيش ساري

- نموذج 111

كيفية التقديم على فرص العمل المتاحة

للتواصل والاستفسار، يمكن الاتصال على الرقم 01284095566، أما المقابلات الشخصية، فستكون من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، بالعوان :"العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، مصنع الغسالة".

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