وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التصنيع المحلي؛ بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار تلبي احتياجات المواطن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة مع ممثلي شركة "Nihon Kohden" العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية؛ لبحث تفعيل سبل التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي "Arab Health Expo" الذي يُعقد خلال الفترة (27 - 29) يناير الحالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، مما يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية ودعم توطين الصناعة المحلية وإدخال التقنيات الحديثة لخدمة القطاع الصحي بمصر.

وأضاف أن الاجتماع بحث إمكانية إقامة شراكة بين الشركة ومجموعة العربي؛ بهدف توفير الأجهزة الطبية التي تنتجها شركة Nihon Kohden بالمنشآت الطبية؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع أن اللقاء بحث أيضًا توفير برامج تدريبية وبناء قدرات العاملين بالرعاية الصحية؛ بما يضمن صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن اللقاء تناول تفعيل الحلول المبتكرة، بما في ذلك التطبيب والمراقبة عن بُعد، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، لاسيما في المناطق النائية، مما يعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة إمكانية الاستفادة من تقنيات Nihon Kohden لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في مصر باعتبارها بوابة لدول العالم، وخاصة دول القارة الإفريقية.

ونوه عبد الغفار بأنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص الاستثمار بمجالي البحث والتطوير العلمي؛ بما يسهم في تعزيز الابتكار بالقطاع الصحي، مضيفًا أنه تم بحث سبل التعاون لمكافحة الأمراض غير السارية والحد من انتشارها، والذي يعكس التزام مصر بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.