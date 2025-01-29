اليوم.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية كينيا في قصر الاتحادية

كتب- محمد فتحي:

أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قبل قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

يذكر أن السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، قد سلم في 17 يناير الجاري، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الكينى وليام روتو، بمقر الرئاسة الكينية.

ونقل السفير المصري تقدير مصر لدور كينيا المحوري في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وفي دفع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وثمن النمو المضطرد لحجم التجارة البينية على ضوء العضوية المشتركة بتجمع الكوميسا، حيث بلغ عام ٢٠٢٤ حوالى ٨٠٠ مليون دولار أمريكي، وصارت مصر تحتل المرتبة العاشرة كأكبر شريك تجارى لكينيا وثاني أكبر مستورد للشاي الكيني، مؤكدا ترحيب مصر بزيادة التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين .

وقد طلب الرئيس ويليام روتو نقل تقديره البالغ لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبته فى تعزيز العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الزراعة والرى والصحة والصناعة والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية.