المستشار محمود فوزي عن جهود مصر بشأن اللاجئين: أصدرنا تشريعات تضمن لهم حياة كريمة

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. أكد خلالها أن حقوق الإنسان تمثل مسيرة متكاملة ومترابطة، وأن مصر مستمرة في دعم هذه المسيرة عبر تشريعات حديثة وسياسات رشيدة تراعي خصوصيات الدولة وتستلهم التجارب الدولية الناجحة.

في كلمته، أبرز المستشار فوزي النهضة التشريعية والمجتمعية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الاستعراض السابق والرد على التساؤلات المسبقة.

وأشار المستشار فوزي إلى إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بما يتماشى مع اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. يضمن القانون حماية اللاجئين وتمتعهم بالحقوق والحريات، كما أنشأ لجنة وطنية لتنظيم شؤونهم والنظر في طلبات اللجوء بشكل فردي، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال غير المصحوبين.

وأكد أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة تحظر ترحيل اللاجئين قسريًا أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية أو الحصول على الجنسية المصرية.

شدد المستشار فوزي على استمرار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستتضمن المزيد من التيسيرات لتسجيل اللاجئين وتحديد أوضاعهم، بما يضمن حياة كريمة لهم على الأراضي المصرية.

اختتم فوزي كلمته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بدعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التي تخدم المجتمع وتوفر بيئة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة الجميع.