الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل.. تحذير من ظاهرة مُسيطرة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 3 فبراير 2025.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الخميس

شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الجمعة والسبت

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد والإثنين

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.