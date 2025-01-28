رئيسة "قومي المرأة" تستعرض بجنيف جهود مصر في تمكين المرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بجنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن

الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما يضم الوفد الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأعربت المستشارة أمل عمار، بحسب بيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، عن تشرفها، بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، قالت إنه تم تعزيز مشاركة المرأة بزيادة تمثيلها في البرلمان، حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة

وفى إطار التمكين الاجتماعي، أوضحت المستشارة أمل عمار أن حملة طرق الأبواب التوعوية قد وصلت لملايين النساء، وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من 55 مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة.

وأشارت إلى إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر، حيث تم إطلاق برنامج "نورة "، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، مستهدفا الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة بالتدريب على التعبير عن أنفسهن وتوعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم، وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج " نور " .

وفي مجال التمكين الاقتصادي، أشارت المستشارة أمل عمار إلى إطلاق مصر أول شراكة من نوعها على مستوى العالم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض بين النساء، وقد ترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.. كما تم إطلاق أول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على الاستفادة من الخدمات البنكية.

وفي اطار تمكين المرأة بالمشروعات الخضراء المستدامة، أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.

وألقت رئيسة المجلس الضوء على الحزمة التشريعية التي أصدرتها مصر لحماية المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها وتم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث وتأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ.. كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.

وأوضحت المستشارة أمل عمار أنه خلال فترة التقرير تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن 207 ألف شكوى واستفسار وتم تقديم المشورة والتصدي لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.

وأكدت أن مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة، ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال.

وأضافت "في هذا السياق تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة للقضاء على العنف السيبراني".