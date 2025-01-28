ممثل "قومي المرأة" بمعرض الكتاب: نقدم خدمة الشكاوى كمنبر لتحدث السيدات عن مشاكلهن

كتب- أحمد الجندي

قال ياسر سليم، من الأمانة العامة بالقاهرة للمجلس القومي للمرأة، إن جناح المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب يقدم العديد من الخدمات والأنشطة التي تهدف إلى دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأوضح "سليم" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المجلس يمتلك مكتبة تتيح للباحثين والدارسين الوصول إلى مصادر متنوعة لإجراء أبحاثهم ودراساتهم، كما أطلق موقعا إلكترونيا على اتحاد الجامعات لتسهيل هذه العملية.

وأشار إلى أنه تم توفير باركود لجميع مطبوعات المجلس لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

وأكد ياسر سليم على أن المجلس القومي للمرأة يقدم خدمة "مكتب شكاوى المرأة"، الذي يتيح للسيدات فرصة التحدث عن مشاكلهن وإيجاد الحلول المناسبة، حيث يمتلك المجلس 27 مكتبًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأشار "سليم" إلى وجود مكتبة لتنمية المهارات تعمل على تدريب السيدات على الحرف اليدوية، ولتشجيعهن بشكل أكبر، يتم تنظيم معارض خاصة لعرض منتجاتهن في إطار الدعم والمساندة التي يقدمها المجلس للمرأة المصرية.

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