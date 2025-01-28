حزمة الحماية الاجتماعية.. متحدث الحكومة: نواصل دراستها والإعلان قريبًا

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة، والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها وموعد إقرارها بمجرد الانتهاء من تحديدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تسعى للإسراع في إقرار الحزمة، وأن الإعلان عن موعد بدء التنفيذ والتفاصيل المرتبطة بها سيكون فور انتهاء المراجعات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تأمل في تطبيق الحزمة قريبًا، لتقديم الدعم اللازم للعاملين بالدولة، بما يتماشى مع خطط تحسين الأوضاع المعيشية.

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