بالصور.. دوللي شاهين في معرض الكتاب قبل حفل توقيع كتابها "هودو"

"أم كلثوم التي لا يعرفها أحد".. ندوة تكشف أسرار كوكب الشرق بمعرض الكتاب

كتب - أحمد الجندي:

تصوير - محمود بكار:

تقيم الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، مساء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل عنوان "هودو"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من المتوقع أن يشهد حفل التوقيع حضور عدد من الفنانين، إلى جانب مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام، لتغطية هذا الحدث الذي يمثل انطلاقة جديدة لدوللي شاهين في مجال الكتابة.

تُعد رواية "هودو" التجربة الأدبية الأولى لدوللي شاهين، حيث تدور أحداثها حول قصة درامية لعائلة في خمسينيات القرن الماضي تعاني من لعنة مروعة نتيجة حادثة مقتل خادمة استخدمت السحر الأسود، مما يضع أفراد الأسرة في مواجهة صراعات غامضة ومثيرة.

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