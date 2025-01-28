مطالبات إفريقية بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري من أمام الأمم المتحدة بجنيف

كتب - محمد نصار:

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الإفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".

شهدت الوقفة السلمية، التي شارك فيها ممثلون من أوروبا وإفريقيا، مطالبات متعددة بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري التي استمرت أكثر من 140 عامًا، وأسهمت في تراجع التنمية المستدامة وانتهاك حقوق الإنسان حتى يومنا هذا.

كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى أزمات إنسانية مدمرة، مثلما يحدث في غزة، حيث يواجه المدنيون أوضاعًا مأساوية وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، مع نزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بالكامل.

وتطرقت الوقفة إلى أمثلة أخرى على ازدواجية التعامل الدولي مع الأزمات، مثل أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب إفريقيا.

وطالب المشاركون باتخاذ خطوات عاجلة لتحديث إطار عالمي شامل لحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى احترام الحقوق كافة، بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول أو مصالحها الاقتصادية، وإعلاء قيمة الإنسانية أولًا.

وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الإفريقي، بأن عام 2025 يمثل فرصة للتركيز على شعار الاتحاد الإفريقي بشأن تعويض الأفارقة عن مئات السنوات من الاستعمار.

وشدد عقيل على أن هذه التعويضات لا ينبغي أن تُختزل في الجوانب المالية، وكأنها مجرد هدايا من الدول الغربية، بل يجب أن تشمل استعادة الآثار المنهوبة، وتعديل المناهج الدراسية التي تتجاهل أو تنكر انتهاكات المستعمر، إلى جانب الاعتراف الكامل بما حدث والعمل على معالجة آثاره المستمرة.

وأكد المشاركون أحقية الدول الإفريقية وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها، مع رفضهم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى دعم المليشيات المسلحة. كما شددوا على رفضهم التهجير القسري تحت أي ظرف، مؤكدين أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للتصدي لدعوات التهجير.

جدير بالذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.

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